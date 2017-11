Sant Feliu de Pallerols encarrega una auditoria per respondre a la querella

L'alcalde de Sant Feliu de Pallerols, Joan Casas, ha anunciat que l'equip de govern inclourà una partida d'entre 18.000 i 25.000 ? al pressupost del 2018. El registre comptable serà destinat a la contractació d'una auditoria.

Casas ha recordat que el 2016 ja varen intentar incloure l'encàrrec d'una auditoria al pressupost del 2017, però varen fer prevaldre altres prioritats.

L'alcalde, Joan Casas, ha lamentat que Sant Feliu de Pallerols s'hagi de gastar una quantitat tan elevada per, sobre la base de la feina de professionals qualificats, fer un examen de la situació econòmica, patrimonial i administrativa de l'Ajuntament.

Ha indicat que podien haver destinat els diners a ajuts socials, però ha exposat que havia d'afrontar l'acusació. Ha indicat que no ha tingut cap més remei que treballar, perquè la justícia pugui acabar abans,

L'alcalde ha explicat que la idea és aclarir els dubtes que hi pugui haver sobre la gestió dels darrers anys de l'Ajuntament. Es tracta, segons ell, de respondre a una querella presentada el gener del 2015.

A partir de la inculpació, el jutjat d'Olot va obrir una investigació, pel fet de considerar que els fets denunciats poden ser delictius. La querella enumera suposades irregularitats situades entre el 2012 i el 2014. L'alcalde, Joan Casas, sempre ha indicat que la inculpació no li fa cap por i ha assenyalat que confia en una resolució justa.

Es tracta, d'una resolució que demana de fa temps i per aconseguir-la ha demanat audiències amb diferents personalitats del govern estatal i del govern català fins i tot amb el rei. Això no obstant, de moment, no li ha servit de gaire res.

En diferents ocasions ha indicat que s'ha sentit sense defensa davant la lentitud d'una investigació que va començar poc abans de les eleccions municipals del 2015 i quan ja s'apunta cap a la campanya electoral de les del 2019 encara no ha estat resolta. Casas ha assegurat que es reserva el dret de demanar responsabilitats a l'impulsor de la querella quan hi hagi el veredicte fet.

Per la seva part, l'Oposició Units per Sant Feliu-ERC-AM, ja iniciats els tràmits de la querella, va demanar a la Sindicatura de Comptes que obligués l'Ajuntament a fer públics diferents extractes bancaris.

L'Ajuntament va respondre que els informes havien estat aprovats per ple i que havien superat l'exposició pública. També va acusar l'oposició de fer accions per tal de desgastar l'equip de govern davant de l'opinió pública.



Pagarà el referèndum

Casas és el prime alcalde català que anuncia que pagarà la despesa del referèndum de l'1 d'octubre de la seva butxaca. Ha explicat que ara compten el cost de la neteja de l'escola i de la llum i que quan ho tinguin comptat ho pagarà. L'alcalde ha afegit que ho fa per no tenir un altre front judicial obert i per «complir amb una legalitat imposada».