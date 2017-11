El caçador atacat per vespes asiàtiques: «Em vaig haver de refugiar al cotxe»

Un caçador de Vilademuls ha estat la primera persona ferida a comarques gironines per diverses picades de vespa asiàtica. Va passar a principis d'aquest mes mentre caminava per un camí ple d'esbarzers. El niu estava a uns 30 centímetres de terra, tapat per la vegetació, i en cap moment va sospitar de la seva presència. De cop van un grup de vespes asiàtiques van començar a atacar-lo. "Em vaig haver de refugiar al cotxer perquè me seguien i m'estaven picant", detalla. La roba gruixuda que duia va evitar que fos més greu i van picar-lo a cinc punts, un a la galta que li va quedar inflada i vermella. El que més recorda és el dolor de les pessigades. Tot i anar al metge, li van fer mal durant sis hores segons explica aquest veí de Vilamarí. El seu cas ha disparat les alarmes i l'Ajuntament de Vilademuls ha demanat ajut als Agents Rurals i a la Diputació de Girona per combatre la seva propagació i evitar que un fet així es pugui repetir. El seu alcalde, Àlex Terés, diu que no tenen recursos per fer-ho tot sols i que ara ja és un tema de salut pública. Ahir van localitzar un nou niu a la zona d'Olives i ja preveuen que amb la caiguda de les fulles se'n detectin més. Volen estar preparats el març vinent amb mitjans, com ara trampes, que és quan les reines faran els ruscs.