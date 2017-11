La CUP vol que l´Ajuntament d´Olot multi els propietaris de 245 pisos buits

El grup municipal de la CUP ha demanat que l'Ajuntament d'Olot multi els propietaris dels 245 pisos buits que són acreditats com a desocupats a Olot per la Generalitat. Considera que és l'única alternativa a la suspensió de la llei que permetia l'expropiació de pisos buits per destinar-los al lloguer social.

Per la seva part l'Ajuntament ha exposat en diferents ocasions que no pot arriscar-se a sancionar i entrar en litigis que té moltes possibilitats de perdre.

Per tal de desfer la situació, la CUP començarà una campanya, anomenada «L'Estat espanyol ens prohibeix el dret a l'habitatge». Argumenten que el Tribunal Constitucional ha bloquejat les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya.

Per fer la campanya han posat sobre la taula que a Olot, segons ells, hi ha 1.372 pisos buits, dels quals 696 són d'entitats bancàries i 245 són els acreditats com a desocupats per la Generalitat.