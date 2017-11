Ensenyament tan sols nomenarà substituts el 5 i el 12 de desembre

La contractació de professorat substitut a escoles i instituts repetirà l'aturada habitual del mes de desembre, quan el Departament d'Ensenyament redueix la cobertura de baixes al mínim, degut a les vacances escolars. Així, el mes vinent només se celebraran dos actes de nomenaments telemàtics, quan la xifra habitual és de 8 o 9 mensuals.

De fet, fins aquest dimecres, el web de la Direcció territorial d'Ensenyament a Girona informava d'un sol dia de nomenaments: el 12 de desembre. Però des del Departament a Barcelona van informar que seran dos i que el primer es farà, amb tota probabilitat, el dia 5.

Habitualment, durant el curs es cobreixen les baixes de mestres i professors amb nomenaments que es fan cada dimarts i divendres –dos cops a la setmana. Però, des de fa anys, la Conselleria evita contractar substituts cada vegada que s'acosta un període de vacances, per l'estalvi econòmic que això suposa.

Pel que fa a aquest desembre, l'aturada de les classes els dies de la Constitució (6) i la Puríssima (8) justifica la suspensió de nomenaments. I encara que el Departament va proposar el dia 7 com a data per celebrar-ne un, la majoria de Serveis Territorials han preferit avançar-ho al dimarts 5, ja que molts centres i treballadors d'Ensenyament faran pont el dijous 7. En el cas de Girona, ahir encara no havien publicitat quin dels dos dies escollirà.

Un cop passada aquesta setmana, només es designaran substituts el dimarts 12; i no es farà cap més nomenament fins després de Nadal i Reis, el 9 de gener de 2018.