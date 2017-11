La Guàrdia Civil dona cita prèvia en línia per tràmits sobre armes

A partir d'ara, els ciutadans poden sol·licitar cita prèvia telemàticament per a tràmits administratius relacionats amb la unitat d'intervenció d'Armes i Explosius de la Guàrdia Civil a Girona. L'objectiu d'aquest sistema, segons informa el cos de seguretat en un comunicat, és millorar la qualitat en l'atenció als ciutadans mitjançant un sistema informàtic que permeti una gestió eficient del temps. Hi ha ciutadans però que estaran exempts d'ús d'aquest sistema en els següents casos, quan s'hagin de fer consultes sobre dipòsit d'armes per motius de seguretat ciutadana. O per la presentació de documentació de tràmits de millora, d'audiència o recursos administratius. Les cites es poden demanar a: run.gob.es/citagc o a al web de la Guàrdia Civil.