L´associació gironina Sagi-Tea edita un calendari solidari per al 2018

L'associació Síndrome d'Asperger Girona - Trastorn de l'Espectre Autista (Sagi-Tea) ha elaborat un any més un calendari solidari per finançar les activitats de l'entitat familiar, que l'octubre de l'any vinent celebrarà els seus primers deu anys de vida.

Aquest any hi ha col·laborat l'escriptora Megan Maxwell, així com Rosario Díaz, que n'ha fet el disseny artístic i Ruben Saperas, que s'ha encarregat de les fotografies de la portada i la contraportada del calendari i també de la producció d'un vídeo per fer-ne difusió.

Els calendaris solidaris es poden encarregar des de la pàgina de l'entitat Sagi-Tea, enviant un correu a l'adreça electrònica sac.girona@gmail.com, o a través dels socis. El donatiu és de sis euros.