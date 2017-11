La manca de llars adaptades impulsa el cohabitatge de persones amb discapacitat

La manca d'habitatge adaptat i accessible per a persones amb discapacitat física ha motivat la creació d'un projecte de cohabitatge promogut pels mateixos afectats, entre els quals hi ha socis de Mifas. Aquesta iniciativa i altres models alternatius d'habitatge centraran una primera jornada de treball a l'associació, programada pel gener de 2018.

El propòsit d'aprofundir en les possibilitats d'un tipus d'habitatge inclusiu, en què es tinguin en compte les necessitats de mobilitat però també qüestions com ara combatre la soledat o la compartició de despeses, va sorgir d'una reunió celebrada dijous de la setmana passada al Centre d'Atenció Integral (CAI) Mifas, a Girona.

Amb el lema «Parlem de cohabitatge cooperatiu inclusiu», Mifas i la cooperativa Sostre Cívic van organitzar una sessió informativa sobre cohousing. Amb aquest anglicisme es coneix un moviment nascut a la dècada dels 60 a Dinamarca –tot i que hi ha algun precedent més antic als Estats Units– i que al llarg dels últims anys ha anat prenent força a Catalunya, sobretot entre gent gran.



Prevenir la soledat

Enfocat a persones amb discapacitat física, la xerrada al CAI de Mifas va defensar el cohabitatge com una alternativa a la compra o al lloguer. Per fer-ho, va aportar els punts de vista de l'arquitecta i integrant de Sostre Cívic, Helena Trias, i d'una de les promotores del projecte encarat al col·lectiu de la diversitat funcional, La Libèl·lula. Una de les seves impulsores és la sòcia de Mifas Almudena Placer, qui va argumentar que defensen viure en comunitat per prevenir la soledat, compartir serveis i esforços en projectes com, per exemple, conrear un hort, en els que convisquin la cooperació i la sostenibilitat amb l'entorn.

Per la seva banda, Helena Trias va informar què és el cohabitatge en cessió d'ús; un model a cavall entre el lloguer i la compra, en el qual la propietat de l'edifici és col·lectiva i les persones que en són sòcies tenen dret a utilitzar-lo a canvi d'una aportació de capital inicial i una quota mensual. Trias va exposar el model alternatiu de convivència i d'accés a l'habitatge que promou Sostre Cívic i que la cooperativa descriu com a més just i accessible, sense ànim de lucre ni especulatiu. Entre els avantatges que va destacar hi ha el fet de compartir espais i despeses, així com els beneficis relacionats tant amb el suport que es donen les persones que cohabiten com la sostenibilitat econòmica i ambiental d'aquesta opció.

Ara per ara, el cohabitatge inclusiu està en fase experimental a Catalunya i Sostre Cívic treballa per tirar endavant algun projecte a Barcelona, en terrenys cedits per l'Ajuntament.