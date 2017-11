Olot busca finançament privat per poder pagar el centre dels volcans

L'Ajuntament d'Olot cerca finançament privat per pagar el centre dels volcans. La idea és trobar un agent privat que es faci càrrec del finançament del 25% que falta per cobrir la creació d'un centre d'interpretació dels volcans a la base del volcà Montsacopa.

Ho ha explicat, l'alcalde, Josep Maria Corominas (PDeCAT), a Ràdio Olot. La idea és fer un centre d'interpretació del vulcanisme que centri un parc dels volcans. L'objectiu és que el centre, denominat Espai Cràter, serveixi per explicar el vulcanisme de la Zona Volcànica de la Garrotxa de manera visual i interactiva. Ha de contenir un espai de documentació i un altre pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

El cost pel denominat Espai Cràter és de 4 milions d'euros i l'Ajuntament disposa d'1,8 milions d'euros de fons FEDER i 1 milió d'euros de la Diputació de Girona. A l'Ajuntament d'Olot li falta trobar 1.2 milions d'euros per afrontar el projecte.

Ara, l'Ajuntament busca una solució privada per no haver de comprometre fons municipals en el projecte. Es tracta, d'una cerca contra el rellotge per dos factors. El primer és que un condicionant dels fons FEDER és que la inversió estigui feta abans del 2020 i l'altre és que al 2019 hi ha eleccions municipals. Els comicis es faran amb un nou candidat del PDeCAT, perquè l'actual alcalde, Josep Maria Corominas, no s'hi presentarà. No ho farà perquè el 2011 va deixar clar que només compliria 2 mandats.

Això no obstant, té la intenció de deixar l'espai Cràter lligat perquè pugui fer-se realitat entre el 2019 i el 2023.

L'Ajuntament disposa dels terrenys que han d'encabir l'Espai Cràter. Els va comprar el 2015 per 450.000 ?. Són 3.000 m2 , situats a la falda del volcà Montsacopa i a prop de la plaça de Braus. Un cop comprat, l'Ajuntament el va netejar i des de llavors acull la fira ramadera en la diada de Sant Lluc.

També té un avanç del projecte que el dibuixa com un edifici circular amb un interior rectangular voltat de grans pantalles que mostraran imatges de volcans. Enmig hi ha una gran taula interactiva. La intenció és que el visitant es submergeixi en experiències relacionades amb els volcans.

L'espai Cràter és la punta de llança d'un projecte que pretén convertir la Zona Volcànica de la Garrotxa en un motor econòmic per a la comarca.

Seria una generació de força econòmica basada en un turisme de coneixements respectuós amb la natura.