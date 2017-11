La sequedat ambiental i les calefaccions agreugen els casos de dermatitis atòpica

La manca de pluja, les calefaccions i l'enorme sequedat en l'ambient propicien que «s'agreugin» els casos de dermatitis atòpica, una malaltia inflamatòria crònica de la pell, que afecta nens i adults, i que provoca una picor «irritant» i alteracions del son. Una patologia sobre la qual Ariadna Ortiz, dermatòloga de l'hospital Santa Caterina de Salt, posa especial atenció perquè afecta un ampli marge de la població. «Pot aparèixer en els primers mesos de vida, i els últims estudis epidemiològics demostren que un 25% dels menors de set anys la pateixen, mentre que entre els 10 i 16 anys disminueix a un 18%». En canvi, només entre l'un i el tres per cent dels adults la pateixen. Aquesta patologia ha anat en augment durant els últims 30 anys i «s'ha multiplicat per tres en els països desenvolupats», indica la dermatòloga.

A més de les causes ambientals -l'estil de vida és un factor important en l'augment de la dermatitis- Ortiz assenyala que la teoria d'alguns investigadors apunta a la «superhigiene» com a possible factor. «Als països desenvolupats la inèrcia és que els nens visquin en un espai impol·lut», el que evita que, durant els primers mesos de vida, desenvolupin les defenses necessàries per «fer-los immunes a substàncies ambientals» i quan el nen surt d'aquesta bombolla artificial, el seu cos rep aquestes substàncies com «estranyes» i comença a produir «anticossos contra elles».