El caçador atacat per vespes asiàtiques va patir 5 picades abans de refugiar-se al cotxe

«Em vaig haver de refugiar al cotxe perquè em perseguien i m'estaven picant», relata el caçador de Vilademuls que va ser atacat per unes vespes asiàtiques i que és la primera persona ferida a les comarques gironines per aquest motiu. Com va avançar Diari de Girona, aquest caçador va patir l'atac mentre caminava per un camí del bosc del poble, a principis de novembre.

El niu estava a uns 30 centímetres de terra, tapat per la vegetació, i en cap moment va sospitar de la seva presència. De cop, un grup de vespes asiàtiques van començar a atacar-lo i explica que no sabia que eren aquests insectes fins que les va veure enganxades a la roba, en refugiar-se al cotxe.

La roba gruixuda que duia va evitar que fos més greu. Tot i això van picar-lo a cinc punts, un a la galta, que li va quedar inflada i vermella. El que més recorda és el dolor de les pessigades.

Tot i anar al CAP de Bàscara, on el van tractar amb antiinflamatoris i antibiòtic, recorda que el dolor va ser intens durant les sis hores següents. Les marques van tardar a marxar-li uns quants dies.