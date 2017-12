El cafè-bar Sport tanca després de 94 anys d´activitat al centre d´Olot

El bar Sport d'Olot ha abaixat les persianes per sempre, almenys amb l'esperit que va ser obert el 1923. Segons ha explicat Eduard Labián, responsable de l'entitat gestora, ha tancat perquè els feia falta un any per acabar el contracte de lloguer amb la propietat i, amb les obres de reforma del Firal, no els surt a compte mantenir-lo obert.

El bar roman tancat des del 13 de novembre i Labián veu complicada una reobertura. L'establiment va ser obert el 1923 per Manel Malvesí. Era un membre de la junta del Futbol Club Olot i el president de l'Sport Ciclista Olot. La funció de l'establiment era ser lloc de reunió i trobada d'esportistes.

El 1927, el responsable de l'establiment va ser Florenci Vinaixa. El local va continuar sent seu d'entitats esportives. Va anunciar vermuts a la terrassa del Firal amenitzats amb concerts i van comprar una màquina que feia 500 cafès per hora.

El 1972, la família de Florenci Vinaixa va traspassar l'activitat a l'entitat Foment de les Activitats Esportives i Culturals, que es dedicaven als escacs i la pesca. Des de llavors, l'entitat va explotar l'establiment amb el sistema d'encarregats. Era conegut per les trobades de pagesos en els dies de mercat i de reunions de tot tipus.