Cau una banda que va cometre un frau de més de 74 milions en electricitat

La Guàrdia Civil ha desmantellat una organització que es dedicava a la comercialització d´electricitat. En l´operació, anomenada Ambar i dirigida pel Jutjat Central d´Instrucció número 1 de l´Audiència Nacional, els agents han detingut 14 persones a la província de Girona i en altres demarcacions catalanes i també a les províncies de Madrid, Alacant i València.

Els agents també han efectuat set escorcolls. Als detinguts se´ls acusa de presumptes delictes d´estafa que superen els 60 milions d´euros a les empreses generadores d´electricitat, així com d´un presumpte delicte a la Hisenda Pública de més de 14 milions d´euros.

Aquesta organització criminal es dedicava a la interposició d´empreses instrumentals en la comercialització d´energia elèctrica, deixant d´abonar els serveis proporcionats per l´operador del sistema i els distribuïdors del mercat elèctric. S´han identificat fins a deu comercialitzadores elèctriques instrumentalitzades per l´organització –les quals es troben inactives després de ser inhabilitades per la Comissió Nacional del Mercat i la Competència– i s´han detectat tres noves comercialitzadores elèctriques creades per l´organització amb la finalitat de substituir aquelles que es trobaven inhabilitades, perpetuant d´aquesta forma la comissió del frau.



Substituir comercialitzadores

Aquesta substitució d´unes comercialitzadores per unes altres conforma el nucli principal del modus operandi utilitzat per generar el deute dins del sistema elèctric de l´Estat.

Alhora s´estan investigant les diferents operatives de blanqueig de capitals dissenyades per ocultar l´origen delictiu dels fons obtinguts, detectant el flux monetari existent entre les comercialitzadores fraudulentes i un conglomerat d´empreses vinculades a l´organització criminal.