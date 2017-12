Comença a nevar al Ripollès, la Cerdanya i l´Alt Empordà

Comença a nevar en diversos punts de les comarques de Girona.



Ho fa a la Cerdanya i al Ripollès i en cotes on és menys habitual que hi caiguin volves. També ha començat a precipitar a l'Alt Empordà.



A Puigcerdà, com informa MeteoPuigcerdà, avui a les nou del matí ja hi havia tres centímetres de neu acumulats. Cosa que ha deixat imatges de postal de la població com aquesta





La càmera del campanar de Puigcerdà a les 08.17 h pic.twitter.com/tVjsQdc0EE — Jordi Queralt (@meteopuigcerda) 1 de desembre de 2017

Continua la nevada a Puigcerdá, a les 07'30h tenim -3'7°C pic.twitter.com/yIqScZGjy0 — Jordi Queralt (@meteopuigcerda) 1 de desembre de 2017

Els models meteorològics divergeixen en la previsió. A la imatge, mapes previstos per les 16h: segons el model UM pot nevar per sota els 200m a la costa, segons el WRF la cota serà molt més elevada i la precipitació minsa. Caldrà seguir l'evolució. #meteocat pic.twitter.com/1F0QSJtO07 — Meteocat (@meteocat) 1 de desembre de 2017





Matí gèlid a la província

La nevada ha començat de matinada i en aquest vídeo, es pot fer una idea de la intensitatCal dir que Puigcerdà no és l'únic punt de la província que està emblanquinada. Aperò de forma molt més lleugera:Al Pirineu gironí, també comença a tenir una imatge de ple hivern tot i estar encara a la tardor. Des de l'estació deDe moment, no ha arribat la neu a la costa però el Meteocat assegura que podria haver-hi precipitacions d'aquesta tipologia a partir de les quatre de la tarda i per sota dels 200 metres. Aquest matí torna a ser gèlid a la província de Girona. A punts de la costa s'ha baixat per sota dels zero graus com és el cas de Sant Pere Pescador amb 2,7 negatius.Els mercuri ha caigut per sota dels zero graus a la majoria de poblacions gironines. A Girona ciutat hi ha hagut una mínima de 4,6 sota zero i a Vilobí d'Onyar de 6,5 graus negatius.