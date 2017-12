La CUP demana «celeritat» contra la violència masclista a la Diputació

La CUP reclama «celeritat» a la Diputació de Girona en la lluita contra la violència de gènere i que no s'aturin els avenços per promoure la igualtat entre homes i dones un any després de l'aprovació per unanimitat de la moció a favor de la igualtat d'oportunitats i contra la violència de gènere.

La CUP critica que, passat un any, no s'ha avançat a promoure l'erradicació de la violència masclista. El text aprovat el desembre passat reclamava a la Diputació un augment dels recursos i els serveis que lluiten contra la violència envers les dones i a reforçar les campanyes de sensibilització i des de la CUP consideren que no s'han fet passos en aquest sentit.

El diputat provincial de la formació, Lluís Salellas, denuncia la inacció de l'ens en aquest àmbit i li reclama que «es posi les piles».

En el camp de les polítiques d'igualtat, en canvi, la CUP felicita la Diputació per les millores que s'han anat introduint a la corporació, ja que diferents ens que en depenen han aprovat plans d'igualtat i també s'han renovat organismes interns com el Consell Permanent d'Igualtat i la Comissió d'Igualtat d'Oportunitats. Tot i això, la formació recorda que queden molts temes pendents i reclama un calendari per als objectius marcats.