La dessalinitzadora de Blanes funciona per sobre del 75%

La dessalinitzadora de Blanes es troba funcionant al 75% de la seva capacitat davant de la persistent sequera que afecta els embassaments de les conques internes. La setmana passada la planta ja va començar a treballar al 60%, i des d'aquest passat dimarts ha augmentat encara més la intensitat per poder fer front a la situació.

Aquest escenari ha vingut donada per l'estat en què es troben els embassaments, per sota del 50% a causa de les escasses pluges, i que funciona com una mesura de prevenció per tal d'evitar que es perllongui el descens de reserves d'aigua en aquests. La de la Tordera està produint de l'ordre de 40.000 m3/dia. D'aquesta xifra, 15.000 són per abastir la zona d'influència i la part restant va destinada cap a Barcelona.

La dessalinitzadora de Blanes no és l'única que es troba en aquesta situació. La planta del Prat funciona al 70% de la seva capacitat, també des del mateix dia en què ho va començar a fer l'altra. De moment, però, no s'ha activitat el Pla Especial de Sequera. Aquest escenari només es posa en marxa quan els embassaments estan per sota del 34%, i de moment es manté la prealerta.