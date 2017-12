Edificis i llaços vermells i informació contra l´estigma

En el trentè Dia Mundial de la Sida, que es commemora avui, el Departament de Salut remarca que totes les persones són importants per aconseguir la disminució de l'impacte que té el VIH al país, sensibilitzant-les per a l'adopció de mesures preventives, fomentant el diagnòstic precoç i creant una societat sense discriminació cap a les persones afectades. És per això que tant ahir com avui són diversos els municipis que acullen actes de sensibilització contra la malaltia i l'estigma que l'acompanya.

La Taula de Salut Jove a Girona (Salutacció) ha previst diversos actes per avui. L'acte central serà a les 12 al pont de Pedra, amb la lectura del manifest «VIH-Sida, una qüestió de drets», comú per a tots els actes organitzats pel Comitè Primer de Desembre. Després es farà un llaç vermell amb les persones que s'hi apleguin i que es fotografiarà per participar a la campanya #LlaçosPerLaSida.

A més, la façana de l'Ajuntament de Girona també s'il·luminarà de color vermell.

Al matí hi haurà una taula informativa i preventiva al pont de Pedra, que compta amb la col·laboració de l'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut i el Consell Municipal LGTBI; i a la Facultat de Medicina i Infermeria de la Universitat de Girona, on es faran també proves ràpides de detecció d'anticossos del VIH. Membres de Salutacció i un grup d'estudiants voluntaris informaran la comunitat universitària sobre aquesta malaltia.

Sant Feliu de Guíxols també se suma a l'efemèride. Ahir es va llegir el manifest al ple municipal i, per primera vegada, es va il·luminar l'arc de Sant Benet del monestir de color vermell. Avui, hi haurà taules amb material informatiu tant al centre d'atenció primària com al Punt Jove de Sant Feliu.

Barcelona també va il·luminar ahir l'Ajuntament i avui a la façana del Palau de la Generalitat es desplegarà el Tapís Memorial de la Sida, confeccionat per familiars i amistats de les persones desaparegudes a causa de la malaltia.