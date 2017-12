Glaçades i mínimes de 13 graus sota zero a l´espera de neu a cotes baixes

Glaçades i valors sota zero en molts punts de la província de Girona. Aquesta situació es va produir ahir i va fer agafar gorra i guants a alguns ciutadans i, també, va obligar alguns conductors a treure el gel del seu cotxe, que hi havia passat la nit.

Els registres més destacats del dia, però, es van donar al Pirineu, on es preveu que avui hi pugui haver una bona nevada. Per exemple, a Alp el mercuri va caure fins als 13,5 graus sota zero; a Das, fins als 10,2 negatius; o a Setcases-Ulldeter, fins als 11,7 graus negatius. A la plana i fins i tot al litoral, però, el fred també hi va ser ben present. A Girona ciutat per exemple es va assolir una mínima de 3,5 graus sota zero; a Fornells, el termòmetre va caure fins als 4 graus negatius i, a Olot, fins als 4,9 graus sota zero. A la costa els termòmetres es van frenar una mica més, però a Sant Pere Pescador hi va haver una mínima de 3,1 graus i a Castell-Platja d'Aro, de 0,7.

Es tracta d'uns registres que, de mitjana, a tota la província van variar entre tres i quatre graus respecte al dia abans. Però cal dir que avui és el dia que hi haurà la baixada més acusada de temperatures i nevades al Pirineu.

Es preveu un divendres gèlid i no es descarta que alguna volva de neu caigui en zones de la Costa Brava. El Meteocat va publicar per avui un avís per neu, i marca l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Ripollès i el Pla de l'Estany com a zones amb probabilitat de nevades.

Aquestes podrien caure per sobre dels 200 metres, però tampoc es descarta que alguna volva s'escapi per punts de la costa. El cap de setmana també serà d'abrigar-se i amb registres molt baixos.



Neu a cotes baixes

Aquest canvi de temps també farà que hi hagi més neu al Pirineu i que els esquiadors gironins puguin anar cap a les estacions amb unes millors condicions. Està previst que la Vall de Núria doni el tret de sortida a la temporada d'hivern aquest dissabte. Aquesta temporada destaca especialment la reforma de 14 habitacions de l'hotel, així com algunes novetats al Parc Lúdic, com els patinets.

Vallter 2000, per la seva banda, engegarà la nova temporada i enguany fomentarà l'adquisició dels forfets a través de la seva pàgina web per estalviar diners i cues als usuaris. Com a novetat, en aquesta estació s'ha reforçat la seguretat en la zona de debutants i en el Parc Lúdic, cosa que permet a l'estació consolidar-se com a equipament turístic familiar.