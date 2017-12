L´Ajuntament d´Olot presenta les activitats nadalenques

L'Ajuntament d'Olot, avui a les 18 hores, obrirà els llums de Nadal en horari comercial. L'encesa dels llums de Nadal marca l'inici de la programació de l'Olot, temps de Nadal, un centenar d'actes que ha organitzat l'Ajuntament, amb diferents entitats i associacions de la ciutat. Les activitats tindran lloc des de principis d'aquest mes de desembre fins a mitjans de gener.

Una de les activitats és la Fira del Pessebre, que tindrà lloc des del divendres 8 de desembre fins al diumenge, dia 10. Una de les novetats d'aquest any és que el Mercat d'Artesania canvia la seva ubicació; a causa de les obres del firal, del carrer Major passarà a ubicar-se a la plaça del Carme.

La carpa d'activitats infantils i familiars també serà ubicada a la plaça del Carme, on hi ha programades activitats i tallers per a tota la família. En aquests dies faran el festival de cant coral Veus. Tindrà un important repertori de cançons de Nadal. El divendres 15 de desembre s'inaugurarà la pista de gel, que estarà en marxa fins al 7 de gener. Cal destacar també la Mostra de Pessebres, la Gran cagada del Tió, el LLOP (Lleure Olot Parc) i el Campament Reial, que formen part de la programació de Nadal.