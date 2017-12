La línia de bus Girona-Sant Feliu de Guíxols estrenarà un sistema portabicicletes

La línia de bus entre Girona i Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) estrenarà un sistema portabicicletes consistent en un remolc videovigilat que s'incorporarà al darrere dels vehicles. La iniciativa, que s'ha batejat com a 'Bicibus', s'ha de posar en marxa abans d'acabar l'any. Serà la primera de les proves pilot que la Generalitat començarà a fer a les diferents demarcacions, amb la idea d'estendre el sistema arreu de Catalunya. La selecció d'aquest trajecte a Girona, que opera la companyia Teisa, es deu a què és el punt final de la via verda que creua la demarcació i hi ha usuaris que fan el trajecte de tornada amb bus. Ara, però, no se'ls pot garantir que la bodega del vehicle tingui espai suficient. El gerent de Teisa, Àlex Gilabert, ha explicat que "properament" ja vendran de manera anticipada bitllets senzills amb reserva d'espai per carregar la bicicleta.

Text