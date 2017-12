Mor una noia de 19 anys de les Planes en xocar contra un arbre amb el cotxe a Anglès

Nou accident de trànsit mortal a les comarques de Girona. Va produir-se ahir a Anglès, on una jove de 19 anys, Cassandra Sampaio, veïna de les Planes, va perdre la vida després de col·lidir contra un arbre per haver sortit de la via mentre conduïa el seu cotxe. L'accident de trànsit va tenir lloc a l'altura del quilòmetre 3 de la carretera GI-532, poc abans de Sant Julià de Llor, al terme municipal d'Anglès i a poca distància de la cruïlla amb la C-63 entre Anglès i Girona.

El sinistre va tenir lloc al terme municipal d'Anglès. L'accident va tenir lloc en una zona obaga i amb humitat. És una carretera estreta, on hi ha hagut sinistres importants en els darrers temps.

Els fets van tenir lloc pels volts d'un quart de vuit del matí i la conductora, per causes que s'estan investigant, va sortir de la via i va acabar encastant-se contra un arbre. La noia conduïa un Opel Meriva que va resultar molt afectat a la part de davant.

Al lloc dels fets, s'hi van desplaçar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit, la Policia Local d'Anglès, els Bombers, amb tres dotacions, i el Servei d'Emergències Mèdiques. Malgrat els intents, els serveis sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida.

La difunta és Cassandra Sampaio de 19 anys, de nacionalitat portuguesa i que vivia a les Planes d'Hostoles. Havia estat la pubilla de les Planes del 2016 i treballava a l'Hospital d'Olot i la Garrotxa i alhora estudiava. Era molt ben coneguda i apreciada a les Planes. El resultat de l'accident ha commocionat el poble. Ahir el migdia, l'Ajuntament de les Planes es va reunir en un ple extraordinari d'urgència.

Els regidors van decretar tres dies de dol oficial. Des d'ahir fins dissabte al migdia totes les activitats programades a la localitat han estat suspeses i les banderes han estat abaixades fins a mitja asta.

Amb aquest succés, s'eleven a 43 les víctimes mortals d'accident de trànsit en vies urbanes i interurbanes de l'any a la província de Girona.

L'últim sinistre mortal va tenir lloc el divendres de la setmana passada a Sant Joan les Fonts, la Garrotxa, amb el resultat d'un jove mort i una dona ferida.