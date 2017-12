El Pla de l´Estany commemora el Dia de les Persones amb Discapacitat demà

La Taula de la Discapacitat del Pla de l'Estany, a la qual pertany la Fundació Estany, s'ha adherit a la campanya «Tu i Jo els mateixos drets», impulsada pel grup Dincat, amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Demà ha organitzat, a partir de les 12, a la plaça Major de Banyoles, una lectura dramatitzada del llibre Històries de llegenda de Catalunya, d'Eugènia Salvador, acompanyada de la interpretació en llengua de signes; una exposició de llibres de Lectura Fàcil i, per acabar, la lectura d'un manifest a càrrec del Grup d'Autogestors del Pla de l'Estany. L'objectiu de la jornada és reivindicar la necessitat que les persones amb discapacitat intel·lectual tinguin veu pròpia per representar els seus interessos i es visualitzin a la societat com a ciutadans de ple dret.

La Taula de la Discapacitat està formada per l'Associació Junts i Endavant, la Fundació Autisme Mas Casadevall, el Coiet Pla de l'Estany, el Centre de Desenvolupament Psicopedagògic (EAP) Pla de l'Estany i el Servei de Promoció de l'Autonomia Personal de l'Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l'Estany i està dinamitzada pel Pla Local d'Inclusió Social de Banyoles.