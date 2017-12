El bus Girona-Sant Feliu incorpora un nou remolc portabicicletes amb videovigilància

La línia de bus entre Girona i Sant Feliu de Guíxols estrenarà un sistema portabicicletes consistent en un remolc videovigilat que s'incorporarà al darrere dels vehicles. La iniciativa, que s'ha batejat com a Bicibus, s'ha de posar en marxa abans d'acabar l'any i després s'anirà estenent a tota la xarxa de busos interurbans catalans. L'objectiu és facilitar a les persones que es mouen en bicicleta que puguin completar el seu viatge agafant el transport públic. Ara ja existeix aquesta possibilitat però no sempre es té la garantia que la bici entri a la bodega del bus.

Els Bicibus solucionen aquesta mancança amb un remolc al darrere del vehicle que incorpora una càmera de vigilància per controlar que s'emporti la bici el seu propietari i no una altra persona. La primera prova pilot que es farà a tot Catalunya ha de començar aquest mateix mes al trajecte que uneix Girona amb Sant Feliu de Guíxols.

«En aquesta línia ens trobem que, sobretot els caps de setmana, hi ha gent que ens demana si poden fer la via verda amb bicicleta i tornar amb bus», explica el gerent de Teisa, Àlex Gilabert. Actualment, però, el problema és que no els poden garantir aquest espai amb antelació i els aconsellen que vagin a la parada «al més aviat possible».



Altres línies

Teisa és un dels principals operadors de transport públic per carretera de les comarques gironines i incorporarà inicialment quatre vehicles per fer aquest i d'altres trajectes ja en funcionament. Durant la primera fase, el servei s'anirà provant en aquesta línia entre Girona i Sant Feliu de Guíxols o en d'altres que transporten habitualment bicicletes, com les del Ripollès i la Garrotxa.

En la segona fase de la prova pilot, que ha de començar a l'entorn de la primavera, es farà una passa més. «Obrirem la venda del bitllet senzill anticipada perquè els interessats tinguin la certesa que podran transportar la seva bicicleta», explica Gilabert.

Convertir un vehicle en un Bicibus suposa un cost d'entre 600 i 700 euros i permet portar fins a quatre bicicletes. La principal petició que els operadors i la Generalitat van presentar era perquè el sistema ja «estigués homologat» i reduís els problemes de la seva implantació.

Tot i que la idea del remolc pugui semblar senzilla, la seva implantació ha portat feina tècnica. Segons ressalta el secretari de Territori i Mobilitat del Govern, Ricard Font, s'ha hagut de treballar en alguns aspectes com «les companyies d'assegurances, els nodes o la inspecció de vehicles entre d'altres».

Aquesta iniciativa pilot a Girona es replicarà també en proves a les altres demarcacions catalanes. L'objectiu, però, és que es vagi estenent a tot el país i, a la llarga, tots els busos interurbans siguin Bicibus.

Font va dir que, a partir de l'any que ve, «a tots els contractes programats que faci el Govern es demanarà que el remolc estigui instal·lat als vehicles».