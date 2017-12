Cau una banda que convertia armes de fogueig en unes de foc real

La Guàrdia Civil ha desmantellat una banda dedicada a la transformació d'armes de fogueig en armes susceptibles de fer foc real.

Hi ha 7 detinguts i en un dels escorcolls es va trobar un taller ocult en un amagatall amb l'ajuda d'un georadar. Els membres de la banda estan acusats de pertinença a organització criminal, fabricació i tinença il·lícita d'armes i usurpació d'estat civil.

L'operació va començar a finals del 2016, després de detectar una sèrie de compres (principalment online) d'armes curtes de fogueig en establiments de diferents províncies com la de Girona, Madrid, Lleida, Barcelona i València.

La policia assegura que és una organització perfectament estructurada i jerarquitzada en la qual part dels detinguts, després de comprar les armes detonadores i inutilitzades, les feien arribar a un taller clandestí on les rehabilitaven i les transformaven en capaces de fer foc real.

Aquesta manipulació consistia en una precisa substitució o modificació del canó i després es podia utilitzar munició de foc real.

Per fer les compres, l'únic requisit necessari era la presentació del DNI del comprador. Aquest utilitzava identitats suplantades de diverses persones. Els altres integrants de la banda es dedicaven a posar les armes, ja modificades, a la venda al mercat negre.

Les detencions s'han produït a Almassora, la Vall d'Uxó (Castelló) i a Sagunt (València). També s'ha fet un escorcoll a Castelló, on s'ha localitzat un taller clandestí que es trobava amagat en un forat. Per a la seva troballa va ser necessari l'ús d'un georadar, ja que estava ocult en una habitació excavada a la planta baixa de l'habitatge a manera de soterrani, al qual s'accedia per una petita porta simulada en una de les parets d'una dutxa.

En aquest taller s'hi va trobar la maquinària i les eines necessàries per a la completa manipulació de les armes. A més, en un dels vehicles, hi havia tres armes: pistoles de 9 mil·límetres preparades per a la venda al mercat negre.