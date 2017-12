Creu Roja i policia intensifiquen l´ajut als indigents davant l´onada de fred

L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) ha creat un equip d'atenció psiquiàtrica per intentar ajudar els sensesostre que dormen al carrer, en caixers o bé en altres llocs com cases i naus abandonades. Format per un psiquiatre, un infermer i una treballadora social, l'equip avalua l'estat en què es troben els indigents i intenta reconduir-los perquè acceptin menjar i dormir al centre d'acollida La Sopa o bé seguir tractament. El vicealcalde de l'Ajuntament de Girona, Eduard Berloso admet però que «és difícil» aconseguir-ho, perquè molts es troben en una situació «cronificada» (sovint, aparellada amb addiccions i problemes de salut mental).

En paral·lel, i coincidint amb l'onada de fred, la Creu Roja, l'Ajuntament i la Policia Municipal intensifiquen l'ajuda als indigents, oferint-los mantes i brou calent. A la ciutat, la policia té comptabilitzades 24 persones que dormen al ras, a més d'unes 170 més que ho fan en habitatges o naus abandonades.

L'equip de carrer de salut mental de l'IAS s'ha creat aquest mes de novembre. L'integren un psiquiatre, un infermer i una treballadora social, que de nit recorren aquells indrets on dormen indigents. «Els visiten de manera insistent, avaluen tant l'estat de salut físic com mental dels sense sostre i els conviden a fer servir els recursos municipals per atendre'ls», ha informat el vicealcalde. D'entrada, l'equip fa una diagnosi cas per cas i intenta establir vincles amb els sense sostre. L'objectiu, precisa Berloso, és aconseguir que acceptin anar al centre d'acollida La Sopa o bé rebre tractament (en els casos de malalties mentals o addiccions).

Durant aquest primer mes, algun sense sostre ha acceptat fer àpats a La Sopa i n'hi ha hagut dos que han accedit dormir-hi. Eduard Berloso admet, però, que és «difícil» poder reconduir el col·lectiu, sobretot tenint en compte que molts indigents viuen una situació «cronificada», que s'arrossega des de fa anys.

El vicealcalde, però, també explica que haver creat aquest equip permet saber l'estat de salut en què es troben els indigents. «Sobretot, per si hi ha algun cas en què ens veiéssim obligats a forçar-ne el seu internament perquè la situació ho faci necessari», precisa Eduard Berloso. Actualment, a la ciutat de Girona hi ha unes 200 persones que dormen al carrer. D'aquestes, la majoria ho fan en caixers automàtics, habitatges o naus abandonades. Però n'hi ha 24 que, directament, passen la nit al ras en diferents punts de la ciutat. Entre d'altres, a la plaça Constitució, a la dels Apòstols, a la Federico Fellini, al passeig d'Olot o al carrer Bisbe Lorenzana.

Coincidint amb l'onada de fred, l'Ajuntament de Girona, la Policia Municipal i la Creu Roja han intensificat l'ajuda als indigents. Durant aquestes nits en què els termòmetres es desplomen, voluntaris de l'entitat i agents del cos recorren els carrers i parlen amb aquells sense sostre que hi dormen. Des de la Creu Roja els ofereixen mantes i brou calent i tant els voluntaris com la policia els recorden que poden anar a passar la nit a La Sopa.

L'equip de voluntaris de la Creu Roja comença a voltar pels carrers cap a les nou de la nit. A la furgoneta hi porten mantes, roba, cafè i brou calent, pa, sucs i conserves.