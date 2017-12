Els Bombers reben una vintena d´avisos de la demarcació de Girona per la tramuntana

Els Bombers de la Generalitat han rebut entre les 12 del migdia i les vuit del vespre d'aquest dissabte una vintena d'avisos de la demarcació de Girona per la forta tramuntana. La majoria s'han fet des de l'Alt Empordà, i més concretament des dels municipis de Figueres o la Jonquera, per retirar, revisar o assegurar elements estructurals de la via pública com arbres caiguts, teulades o pals de l'enllumenat.

El temporal de vent de nord ha registrat ràfegues de 157,7 km/h a Portbou, 101 km/h al Santuari de Queralbs i 93 km/h a Roses.