El Gran Recapte arrenca amb 4.000 voluntaris

El Gran Recapte va arrencar ahir al matí amb uns 4.000 voluntaris distribuïts en 365 punts de recollida arreu de les comarques gironines. La manca de personal no va poder permetre l´obertura d´alguns dels llocs que s´havien previst inicialment, però avui s´espera que puguin sumar-se més voluntaris i afegir algun punt més que ahir. El mal temps i el fred tampoc van jugar a favor del seguiment de la iniciativa, que tal com va explicar el president del Banc dels Aliments, Frederic Gómez, va ser «molt bona en alguns llocs i molt fluixa en altres».

Llegums, pasta i llet

Alguns dels aliments que més es van donar van ser llegums (la majoria en paquets de 400 grams) i pasta (en envasos de mig quilo). «Potser perquè són coses que donen la sensació que s´hagin de conservar més temps», va explicar Laura Dueñas, la coordinadora d´un dels punts de recollida de Girona. «És important que com a ciutadans siguem solidaris entre nosaltres perquè un paquet d´arròs ens costa 80 cèntims però ofereixes la possibilitat que una família sencera pugui menjar aquell dia», va opinar.

Un altre dels productes que més caixes va omplir van ser la llet i l´oli. En un establiment comercial del carrer de la Rutlla, al migdia, n´havien recollit prop d´un centenar de litres, una xifra que valoren com a molt positiva. Secundi Teixidó, voluntari del Gran Recapte durant sis anys, va lamentar que aquesta edició hagi estat més fluixa. «Abans entrava i col·laborava absolutament tothom, podies comptar amb els dits de la mà aquells que no ho feien. Ara molta gent no es decideix a participar i simplement venen a comprar», va explicar.

Alguns d´aquests voluntaris, repartits per tot el territori de la demarcació, s´havien apuntat a l´últim moment pel que la gran majoria definien com «una bona causa». Teixidó, però, també va ser crític: «nosaltres som la part més pobra i hem d´ajudar aquells que encara ho són més, hi ha gent amb molts de diners que s´haurien de mullar i no pas que tot repercuteixi a la gent del carrer».

Durant tota la jornada d´avui el Gran Recapte continuarà actiu –matí i tarda– i s´espera que pugui arribar al major nombre de persones possible.