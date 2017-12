La moció de censura a Setcases prospera i dona l´alcaldia a Anna Vila

L'Ajuntament de Setcases ha canviat d'alcalde sobre la base d'una moció de censura presentada pel mateix equip de govern. És una localitat que escull els regidors amb el sistema d'agrupacions d'electors. Els votants escullen les persones que mostra la papereta que va a l'urna.

La nova alcaldessa és Anna Vila, que el 2015 es va presentar amb el mateix paraigües que Carlos Fernández, ara exalcalde. Es van presentar per Independents per Setcases-Candidatura de Progrés.

La moció que va prosperar en el darrer ple ja havia estat presentada fa 2 mesos, però la secretària no la va acceptar. Els regidors que havien impulsat la moció –Anna Vila, Santi Molas i Joan Casadevall– van tornar-la a presentar i ara sí que ha tingut efecte.

En el ple del dijous, 30 de novembre, la moció va tirar endavant amb 3 vots a favor i 1 en contra. Van votar-hi a favor els impulsors de la moció i, en contra, Miguel Giménez. L'exalcalde Carlos Fernández no s'hi va presentar, tot i que el ple va començar amb mitja hora de retard.

Durant el ple, els impulsors de la moció –Anna Vila, Santi Molas i Joan Casadevall– varen lamentar haver hagut d'arribar fins a l'extrem de treure l'alcalde. Això no obstant, varen assegurar que Carlos Fernández no els havia donat més opcions.

La nova alcaldessa, Anna Vila, va detallar que les discrepàncies i la falta de diàleg varen començar poc després que Fernández fos nomenat alcalde i van recriminar-li no haver fet cap esforç per canviar-ho. «Arribàvem als plens sense saber d'on venien els temes», es va queixar Vila, tot afegint que la falta de comunicació i la passivitat mostrada pel llavors alcalde va desencadenar una desconfiança envers la seva forma de gestionar el consistori.

En aquest sentit, Vila es va referir a la falta de transparència en les decisions unilaterals i una improvisació que, segons ella, ha fet desquadrar els pressupostos i ha deixat el poble sense projectes de futur per manca de diàleg. També el va acusar d'haver tensat la situació en els darrers mesos pel fet d'impedir la presència d'algun regidor en reunions importants.

Per tot plegat, va considerar que calia apostar per un nou model on es treballi de manera participativa, cooperativa i allunyada de l'opacitat que, segons ella, hi ha hagut.

Després de ser proclamada nova alcaldessa, Vila es va comprometre a continuar en el treball pel poble. Va lamentar l'absència de Fernández i va admetre que fa dies que no parlen. Tot i això, la nova alcaldessa es va mostrar oberta a mantenir Fernández en l'equip de govern. Va considerar que tot continua igual a l'Ajuntament. Va expressar que els cinc regidors continuen a l'Ajuntament, amb l'única variació que la figura de l'alcalde ha canviat.