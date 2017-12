Neu en cotes baixes a Girona

Dues carreteres estan tallades a causa de la neu i el gel i en set vies més calen cadenes per circular-hi, segons ha informat aquest dissabte el Servei Català del trànsit. Les vies tallades són la BV-4031 entre Castellar de N'Hug i La Molina i la C-28 Naut Aran entre i el Port de la Bonaigua. Pel que fa a les carreteres on cal circular amb cadenes són la BV-5114 entre Sant Celoni i Arbúcies; la C-142b entre Vaquèira i el Pla de Beret; la C-28 entre Vielha i Vaquèira; la C-28 entre Alt d'Àneu i el Port de la Bonaigua; la N-141 entre Bossòst i el Portillón; la N-230 entre Senet i Vielha i l'N-260 de Ribes de Freser a la Collada de Toses.

Nevada primerencia

Nevada a les comarques de Girona en cotes i zones on no s'acostumen a veure flocs de neu si no és en ple hivern. Encara en temps de tardor es va poder veure com ahir al migdia queien les primeres volves de neu a la muntanya dels Àngels. Una imatge que es va repetir també en àrees ja muntanyoses i on el dia va ser també de ple hivern. A Puigcerdà durant el matí van arribar a caure fins a tres centímetres de neu, a Camprodon tot va quedar ben emblanquinat i alguns joves es van dedicar a anar pels jardins a tirar les primeres boles de neu. I fins i tot a Ribes de Freser, Sant Hilari Sacalm o a la Vajol, on neva a l'hivern normalment, també va caure un gruix de neu típic del mes de gener. Les muntanyes del Pirineu i Prepirineu es veien ben emblanquinades des de diversos punts de les comarques de Girona. I és que a les estacions d'esquí aquesta neu també va ser molt benvinguda, a La Molina, la vall de Núria o Vallter, aquesta nevada va deixar una bona quantitat de neu, que serà benvinguda pels esquiadors.

Aquesta situació hivernal i amb nevades va anar acompanyada d'una baixada brusca de les temperatures. A Alp, per exemple, s'hi va registrar una mínima que va caure fins als 14,7 graus sota zero i a Setcases-Ulldeter, el mercuri del registre més baix no va pujar dels 13,2 graus sota zero.

El temps hivernal, però, també es va notar a tota la província. I és que ahir el matí va ser molt fred. A punts de la costa es va baixar per sota dels zero graus, com és el cas de Sant Pere Pescador, amb 2,7 negatius. A més, els mercuri va caure per sota dels zero graus a la majoria de poblacions gironines. A Girona ciutat hi va haver una mínima de 4,6 sota zero i a Vilobí d'Onyar de 6,5 graus negatius.

Cal dir que les màximes tampoc van poder escalar gaire i al llarg del dia van anar de baixa, també fruit de l'entrada de l'aire fred. Les més altes es van registrar arran de costa, com ara els 10,7 graus de Sant Pere Pescador o els 10,7 de Torroella de Montgrí. Mentrestant, en altres punts de les comarques de Girona, els termòmetres no van pujar dels 9 graus. A Girona ciutat es va escalar fins als 8,4 graus positius; a Fornells fins als 6,8, a Olot el dia va ser de cru hivern amb 4,5 graus i el mateix va passar a Sant Pau de Segúries, on el registre més alt del dia va ser de 0,3. Una temperatura ideal perquè també caigués una mica de neu.



Fred, vent i neu

Aquesta va ser la tònica d'ahir, que sortosament no va generar ni talls de carreteres ni complicacions al dia a dia dels ciutadans. Per avui la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya indica que es mantindran les temperatures molt baixes i hi haurà precipitacions en forma de neu a les comarques pirinenques.

A més, s'espera vent que bufarà de component septentrional a la meitat nord de la demarcació, sobretot a l'Empordà, i això provocarà que hi hagi una superació de llindars, sobretot en cotes altes. A causa del vent fort també al Pirineu es produirà el fenomen de la borrufa i, a més, el vent provocarà sobreacumulacions de neu o impedirà que el gruix sigui més gran en funció de l'orientació de la muntanya.

A banda, no es descarta alguna precipitació feble, aïllada i minsa a les comarques de Girona i zones del nord del litoral central, amb una cota de neu al voltant dels 200 metres, puntualment per sota, segons informa Protecció Civil de la Generalitat.