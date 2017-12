Olot aprova expropiacions per fer un túnel per a cotxes

L'Ajuntament d'Olot, en el seu darrer ple, va aprovar de manera inicial les expropiacions per l'execució de la reurbanització del passeig de l'escultor Miquel Blay. Segons va explicar el regidor d'Urbanisme, Josep Gelis (PDeCAT), són finques ubicades a la zona afectada pel túnel per a cotxes que ha d'ajuntar el pàrquing del Firalet i el que hi ha a l'entrada de l'Illa del Teatre. Segons ell, també hi ha de passar la línia elèctrica que ha de subministrar el transformador nou.

Gelis va concretar que les 3 parcel·les afectades formen una superfície de 175.000 m2 . Va explicar que a partir de l'aprovació comença un període d'exposició pública, en el qual l'Ajuntament i els propietaris acordaran el preu de les parcel·les. Va precisar que serà una expropiació acordada que, segons ell, no portarà més enrenou que fer els convenis i signar els contractes d'una manera ràpida.

En la votació, Xavier Garcia (OeC) es va abstenir, mentre que els altres grups –PDeCAT-DC, PSC, ERC i la CUP– hi varen votar a favor. Garcia va assenyalar que abans de l'inici de les obres del Firal les conduccions elèctriques anaven soterrades i va demanar que continuessin soterrades. Garcia va demanar el preu de les expropiacions.

Josep Guix (PSC) va considerar que si s'ha d'obrir un túnel entre els dos aparcaments, s'ha de fer mentre duri el període d'obres del passeig.

Josep Gelis va respondre que les línies aniran soterrades –el transformador, no– i que l'obra comportarà la construcció d'aparcaments per al nou edifici d'habitatges previst al solar de can Gelada.



Evitar el pas de vehicles

L'Ajuntament construeix el túnel per evitar el pas de vehicles en una zona urbana pensada per a vianants. També per facilitar el trànsit als conductors que ara necessiten comandaments elèctrics per baixar i pujar les pilones que tanquen els accessos.

La construcció dels túnels ha comportat moltes negociacions amb els propietaris de les finques i els propietaris de les places d'aparcament. La idea és que l'obra acabi quan estigui feta la millora del Firal.