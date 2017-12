Persecució per l´AP-7 durant 30 quilòmetres d´un cotxe que es va saltar un control

Persecució policial quilòmetrica a l'autopista AP-7 aquest dijous a la tarda. La van protagonitzar els Mossos d'Esquadra quan anaven darrere d'un turisme que va saltar-se un control dels Mossos d'Esquadra sobre robatoris en habitatges que havien establert a la sortida de l'autopista a l'Escala. El conductor, en veure'ls, va fer un gir brusc i va girar cua. Va encaminar-se cap a l'autopista en sentit Girona fins que va decidir aturar-se en plena via ràpida tot i tenir la policia que l'anava seguint, deixant el cotxe al voral, a Sant Gregori.

La situació va generar llargues cues a l'autopista en una hora que anava força carregada i, segons testimonis, indignació entre els conductors que veien anar i venir policia sense saber què estava passant.

Quan van arribar a Sant Gregori, a l'altura de la sortida Girona Oest, els ocupants del vehicle van sortir corrents i van fugir. Van aconseguir escapolir-se dels Mossos camps a través i se'ls està buscant. El que està en mans dels agents d'investigació és el vehicle. Al seu interior hi havia eines susceptibles de ser utilitzades per a robatoris. Un turisme que es considera que podria ser clau per a la policia, ja que s'està al darrere dels lladres de domicilis que porten de corcoll a la policia a tota la regió de Girona.

No es pot afirmar que siguin els lladres que han aconseguit entrar dia sí dia no les darreres setmanes sobretot al Pla de l'Estany, però tampoc es descarta que hi hagi vinculació. De moment, els examinen el vehicle així com les pistes que puguin portar als fugits.

Aquest fet va succeir pels volts de les sis de la tarda de dijous i els fugitius van fer més de 30 quilòmetres amb la policia al seu darrere. Testimonis asseguren la policia anava molt ràpid en un moment de llargues cues entre els peatges de Girona Sud i Girona Nord. Des dels Mossos asseguren que es va actuar per evitar un accident a la zona perquè els fugits havien abandonat el cotxe.