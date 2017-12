Reclamen un pacte social per superar l´estigma del VIH i la sida

Les entitats que lluiten contra la sida, agrupades en el Comitè 1r de Desembre, van aprofitar el Dia Mundial de la malaltia per reivindicar un gran pacte social que lluiti contra l'estigma i la discriminació que pateixen els portadors del virus i un abordatge de la malaltia basat en la perspectiva social, no només sanitària.

«La part mèdica està molt assolida, fa temps que insistim en la prevenció, la detecció i el tractament, i ara creiem que la lluita ha de posar l'accent en els drets de les persones», explicava ahir Anna Lara, de l'Associació Comunitària Anti-Sida de Girona, entitat que forma part del Comitè 1r de Desembre.

«Més de la meitat dels afectats de Catalunya són a l'atur, per exemple. Hem de pensar en ells no tant com a pacients sinó com a persones, i les polítiques del VIH han de tenir en compte tots els aspectes, el treball, l'habitatge, etc.», recordava la representant de l'entitat, la qual atén unes 3.000 persones a la demarcació a través de diferents projectes per a seropositius, treballadores sexuals, joves, immigrants o reclusos.

«Fa temps que reclamem un pacte social que impliqui tots els actors de la societat, i aquest any s'hi havia començat a treballar, però la situació actual ho ha aturat», indica Lara, que va llegir el manifest del Dia Mundial de la Sida a Girona, on es reclama aquest «full de ruta» per evitar la discriminació.

En aquest sentit, el manifest de l'efemèride va reivindicar valors com la intimitat, la llibertat, l'equitat, la diversitat, la informació per tenir autonomia a l'hora de prendre decisions o el dret al plaer i la salut. «Volem posar la vida al centre de les polítiques vers el VIH», acabava el manifest.

En paral·lel, les entitats recorden que l'estabilitat i el finançament són clau per garantir la continuïtat de la seva tasca. «En els darrers anys estem tenint problemes de finançament, les subvencions no arriben o van tard i sempre pengem d'un fil», recorda Anna Lara, que afegeix que, si bé l'aplicació de l'article 155 va generar encara més incertesa per saber si s'aprovarien els ajuts previstos, finalment la setmana passada es van desencallar algunes convocatòries.