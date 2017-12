Figures de músics populars a la Mostra de Pessebres d´Olot

La Mostra de Pessebres d'Olot va obrir les portes ahir en un acte a la sala de can Trincheria. Hi van parlar el president de l'Agrupació de Pessebristes d'Olot i de la Garrotxa, Miquel Serrat, i el regidor de Cultura, Josep Berga.

Serrat va explicar que la funció de l'agrupació és adequar els pessebres a la contemporaneïtat i alhora preservar el pessebre tradicional. I va indicar: «Si no s'explica, ningú sap formar un paller com els que es feien a les masies», tot apuntant que «ara, formen un munt de palla». Berga va definir el pessebrisme com un patrimoni de la ciutat que va sorgir de la indústria dels sants.

La Mostra està formada per cinc espais. El primer, a can Trincheria, conté una col·lecció de músics de pessebre cedida per la família Bartolomé-Garrich. Josep Bartolomé va explicar la feina de reunir la col·lecció i Montserrat Garrich va assenyalar el paper dels músics en el pessebre. També va indicar que a l'exposició s'hi poden veure tots els personatges i grups de la música popular abans de la irrupció del jazz a la dècada dels vint.

A la sala oberta 2 de l'Hospici hi ha 20 diorames de la tradició pessebrística d'Olot i de la comarca. Serrat va destacar un muntatge de grans dimensions fet a partir de les fotografies i les figures d'un pessebre de Lluís Carbonell (1910-1992), reconegut pintor de paisatges.

Al Museu dels Sants hi ha un pessebre fet per David López a partir d'una selecció de peces de la col·lecció Renart. A la biblioteca Marià Vayreda, els alumnes de l'Escola Municipal d'Expressió han recreat un riu de pessebre amb els peixos i els ànecs.

El pessebre de l'escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot exposa una visió contemporània des de l'arquitectura efímera i el disseny al servei de la representació nadalenca de pessebre. La Mostra de Pessebres d'Olot es podrà veure fins al 7 de gener.