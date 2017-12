Les nevades passen el relleu a fortes ratxes de vent i onatge convuls al litoral

Si durant tot el divendres les grans protagonistes van ser les nevades, durant la jornada d'ahir el vent i el fred també s'hi van convertir. Les comarques que més van notar aquesta baixada van ser el Ripollès i la Cerdanya, però a la Garrotxa, la Selva i al Ripollès les matinades també van ser més extremes de l'habitual, amb valors que estaven per sota dels -5 graus en la gran majoria dels casos.

El municipi on les temperatures van baixar més va ser Fornells de la Selva, amb una mínima de -7 graus. El van seguir de ben a prop Puigcerdà (-6,7), Vilobí d'Onyar (-6,5), Olot (-6), la Vall d'en Bas (-5,8) o Girona (-6,5). Els termòmetres es van desplomar també en alguns indrets més pròxims al Pirineu i Prepirineu. Així doncs, a les estacions d'alta muntanya van arribar a registrar temperatures de fins a -15 graus sota zero a Setcases, o -14 a Meranges.



Tramuntana a l'Empordà

Aquest fred intens va anar acompanyat de ratxes de vent atramuntanat de gran intensitat, sobretot a la comarca de l'Alt Empordà. La més destacada va ser a Portbou, on va arribar als 158?km/h, però també a la localitat de Roses, on es va quedar en 93 km/h. Precisament a Portbou l'N-260 va quedar tallada per la caiguda d'un pal telefònic al voltant de les sis de la tarda. Des del migdia, els Bombers de la Generalitat van rebre una vintena d'avisos. La gran majoria feien referència a caigudes d'objectes com branques, senyals o elements de la teulada. Les ventades van aixecar l'onatge i des del Servei Meteorològic de Catalunya es va publicar una alerta per onatge, que en zones com al nord del cap de Creus i al cap de Begur podia arribar a ser molt convuls.

Les nevades del dia anterior van deixar alguns gruixos destacats a la província. Fins a les 10 del matí, a Malniu hi havia 24 centímetres, 11 a Ulldeter, 10 a Sant Hilari Sacalm i 9 a Núria. Aquestes acumulacions van fer que la circulació en quedés afectada. La BV-5114 des d'Arbúcies fins a Sant Celoni va estar tallada des del migdia en ambdós sentits i només s'hi podia circular en el cas de disposar de cadenes. Una situació semblant a la de l'N-260 de Ribes de Freser a la collada de Toses, on tampoc s'hi podia accedir si el vehicle no estava suficientment equipat.