Prop de 450 tones de solidaritat en forma d´aliments pel Gran Recapte

Durant dos dies consecutius, la província de Girona s'ha bolcat una vegada més en la campanya del Gran Recapte. Aquestes mostres de solidaritat s'han vist reflectides en una xifra de prop de 450 tones de menjar, tal com han estimat de manera provisional des del Banc d'Aliments de Girona.

A l'espera dels resultats definitius, el president Frederic Gómez, va valorar de manera positiva la campanya d'enguany, però també va lamentar que les condicions meteorològiques no els hagin jugat a favor. «Tot i que durant la jornada d'ahir va anar molt millor que la del divendres, el fred i la pluja van provocar que la gent potser no s'animava tant com altres anys», va explicar Gómez.

Durant l'edició del 2016 es van recollir 483 tones de menjar i dos anys abans la xifra havia estat de 500. En aquesta edició, la capital de la demarcació s'ha involucrat més que mai, i des del Banc ja han comptabilitzat que hi ha hagut un augment d'un 10% respecte a la quantitat de menjar recopilada l'any anterior en aquest municipi.



Llet, oli i conserves

Pel que fa al tipus de productes, davant de la crida que es va fer per animar les persones a donar productes nutritius de llarga durada, la resposta per part de la ciutadania ha estat excel·lent. Aliments com la llet, l'oli i les conserves de peix i de carn també han augmentat considerablement en comparació amb el 2016. «Estem contents que la crida hagi tingut un efecte tan immediat», va valorar el president.



Poques persones

Un dels entrebancs als quals es va haver de fer front durant els dos dies que es va celebrar la campanya va ser la manca de voluntaris. En total hi van participar prop d'unes 4.000 persones, gràcies a les quals es va aconseguir habilitar un total de 363 punts de recollida entre els dos dies. «D'aquests llocs, un 95% van obrir divendres i dissabte, i un 5% només ho van poder fer un dels dos dies», va explicar el president del Banc dels Aliments de Girona.

La majoria dels voluntaris –tant els que han estat a peu dels establiments comercials com els que han dut a terme la classificació al magatzem– van remarcar la importància de la participació en una campanya com aquesta. Des del Banc s'ha ajudat aquest any més de 36.000 persones, que reben el menjar a través d'un centenar d'entitats benèfiques. El Banc dels Aliments de Girona reparteix uns tres milions de quilos de menjar durant l'any i, tot i que el Gran Recapte és la principal campanya de recollida d'aliments, només cobreixen les necessitats dels primers mesos de l'any. La resta es cobreix amb altres donacions, la recuperació d'aliments i els que provenen de la Unió Europea.