10.099 senglars caçats la temporada 2016-2017 a les cinc zones de Girona on Agricultura fa seguiment

L´última temporada, la de 2016-2017, es va tancar amb 10.099 senglars caçats a les cinc àrees gironines incloses en el Programa de seguiment a Catalunya.

La majoria es van caçar a la Garrotxa, amb 3.443 senglars abatuts per 10 colles de caçadors; al Montseny van ser 2.764 animals, amb la intervenció de 18 colles; a les Gavarres van ser 2.027 senglars i 10 grups de caçadors; a l´Alt Empordà, 967 caçats per 4 colles; el mateix nombre que va intervenir per abatre 898 senglars al Freser-Setcases. Aquestes dades es limiten a les zones sotmeses a seguiment.

Les dades de senglars caçats i declarats al Departament d´Agricultura a tot Girona durant la temporada 2016-17 encara no estan disponibles. L´actual es va obrir el 3 de setembre i es tancarà el 25 de març de 2018.