La 25 edició de la fira Tot Nuvis de Girona tanca amb uns 3.000 visitants

La fira Tot Nuvis, que enguany ha celebrat el seu 25è aniversari, va tancar les portes ahir després de tres dies oberta als visitants, que van tenir l'ocasió de passejar pels 4.000 metres quadrats d'espai que ofereix el Palau de Fires de Girona i preguntar o adquirir serveis de tot el que té a veure amb un casament.

Fins a 120 expositors –molts dels quals són de les comarques gironines i d'altres d'arreu de Catalunya– van omplir la capacitat total de la planta baixa: des de restaurants (amb referències de nivell com El Celler de Can Roca o Ca l'Enric), hotels, càterings, perruqueries, vestits, moda, agències, etc.

«Tot i la fred, que ens ha anat en contra, i la baixada de visitants per la recuperació de l'entrada de pagament de la fira, hi ha hagut un augment del volum de negoci en les vendes, perquè el públic estava realment interessat a contractar o a conèixer les tendències del sector», va valorar Coralí Cunyat, la directora de la fira, i va afegir que «l'objectiu final és aconseguir un major negoci per als nostres expositors, i aquests resultats ens fan estar molt satisfets amb l'edició d'aquest any».

Un dels canvis en l'edició d'enguany és la recuperació del pagament de l'entrada, que feia un parell d'anys que s'havia eliminat. «Va ser una petició dels mateixos expositors, que busquen un perfil de visitant que vingui atret per la facilitat de contractació i per l'oferta d'expositors d'alt nivell que ofereix aquesta fira, més que per passejar», va explicar Cunyat.

Moltes de les empreses són presents a la fira des de la seva primera edició, una fidelitat que Cunyat relaciona al fet que la fira «és un dels salons de referència de Catalunya». Com a objectiu de cara al futur, la directora de la fira es proposa tornar a recuperar la planta alta del Palau, actualment no utilitzada. «Tant de bo puguem plantejar-ho per a l'edició de l'any vinent», va reblar.

A part dels expositors, els visitants van presenciar les desfilades de moda nupcial, vestits de festa, rams de núvia i llenceria així com l'actuació de la soprano Susanna del Saz i la demostració de ball de l'Escola Sibiem.

Edició entranyable

Per commemorar el seu 25è aniversari, Tot Nuvis va organitzar una festa que va comptar amb un sopar i un espectacle que va mostrar els cartells de totes les edicions. El gremi de pastissers, que participa a la fira per promoure el consum de pastissos durant les celebracions, va sorprendre els visitants amb un pastís elaborat per la família Puigdemont i batejat amb el nom de «Finestres sense barrots», en honor als presos catalans cessats pel Govern central.