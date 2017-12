El balanç de l´incendi del càmping del Montgrí deixa dotze bungalous calcinats

El segon incendi en tres dies al càmping Castell Montgrí de l'Estartit va deixar dissabte al vespre un total de 12 bungalous calcinats, tres parcialment i dos afectats per la façana. Aquest és el balanç d'un incendi que els Bombers, amb set dotacions, van donar per extingit el mateix dissabte a les 11 de la nit, després d'haver rebut l'avís poc després de les set de la tarda. No consten persones evacuades ni ferides.

Aquest és el segon foc que afecta aquest càmping, situat al quilòmetre 5 de la carretera local GI-641, en menys de 48 hores, ja que dijous a la nit, al voltant de les onze, les flames van cremar tres cabanes i van afectar-ne dues més. En aquest cas, els Bombers van actuar amb sis dotacions i abans de la una de la matinada els efectius van extingir per complet les flames. Els agents estan investigant si es tracta de fets relacionats.