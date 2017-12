La ciència vol saber si els boscos ens fan més sans

SALUT. El Creaf i la Universitat Autònoma de Barcelona analitzaran el paper que les masses forestals juguen en la nostra salut. Els investigadors analitzaran els principis actius que emeten les plantes i com interactuen amb el nostre organisme i intentaran predir quins seran els espais més saludables en un futur condicionat pel canvi global.

Posar evidència científica al darrere d'aquella sensació que estar en contacte amb la natura és beneficiós per al benestar de les persones i, sobretot, comprovar com l'estat de la salut dels boscos pot tenir impacte en la salut humana és l'objectiu d'un projecte pioner que es desenvoluparà al Montseny.

La iniciativa «Boscos sans per a una societat saludable», impulsada pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (Creaf), l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (Icta-UAB) i la Fundació Bancària la Caixa, tindrà una doble línia de treball, una experimental i l'altra participativa, per a comprendre el paper que juguen els boscos en la salut de les persones i alhora, predir quins seran els espais més saludables a curt i mig termini, tenint en compte que el canvi climàtic està modificant les condicions ambientals i climàtiques que vivim.

En la primera part del projecte l'Icta-UAB es centrarà en els principis actius que emeten les plantes que hi ha als boscos, per veure de quina manera poden interaccionar amb la nostra salut. Aquesta part experimental es desenvoluparà als boscos mediterranis d'alzines, sureres, pins i boscos de faig del parc natural del Montseny, una zona escollida perquè és un paratge divers, amb resultats que podran ser extrapolables a altres regions.

Es pendran mostres d'aire per analitzar-ne les substàncies químiques i després es comprovarà si la maduresa, la composició d'espècies o altres caracteristiques del bosc fan variar la concentració d'aquests elements. En una fase posterior, també investigaran com aquestes substàncies s'incorporen i metabolitzen en el cos humà després d'haver estat al bosc.

En la segona part del projecte, el Creaf estudiarà l'estat de salut actual dels boscos i com canviarà en un context més càlid i àrid com el que es preveu.

Col·laboració ciutadana

Un bosc afectat per sequera o per l'eruga de la processionària ofereix unes pitjors condicions per al passeig i per a altres usos en comparació amb aquells boscos que es troben en un bon estat de salut. Per planificar itineraris saludables es pretén conèixer amb precisió on es troben els boscos més sans i els menys sans. A més, es necessita esbrinar com canvia la salut de les zones boscoses en funció del clima local, el pendent, l'orientació, l'estructura del bosc i si hi ha gestió forestal.

Per a estudiar tot això, s'ha posat en marxa una plataforma de ciència ciutadana, Alerta Forestal, que convida a convertir-se en vigilant dels boscos per alertar i enviar fotografies si es veuen boscos afectats per la processionària, la sequera, els efectes del vent o la neu.

A més, el projecte científic també demana la implicació dels usuaris de drons, ja que aquests dispositius permeten fotografiar grans extensions de terreny forestal, amb un gran nivell de detalls, i fins i tot crear models en tres dimensions.

Des del projecte recorden que fins ara part d'aquestes dades ja les recullen els agents rurals, però que les campanyes tenen una durada limitada i la natura mostra els efectes de determinades situacions fora de la temporada esperada, per això aquest sistema d'alertes primerenques gràcies a la xarxa de col·laboradors complementarà la tasca dels professionals, encara que no tinguin la mateixa precisió.

Tota aquesta informació, indiquen els responsables de «Boscos sans per a una societat saludable», servirà per desenvolupar o millorar models matemàtics que ajudin a predir com seran els boscos del futur i, en conseqüència, com variarà la relació entre aquests i la salut de les persones.