La Generalitat licita avui l´estudi dels dos nous baixadors de tren a Girona

La Generalitat té previst licitar avui la redacció d'un projecte per tal d'estudiar si és viable o no construir dos baixadors del tren convencional a Girona, que se situarien a la zona de l'Avellaneda i entre Pedret i Pont Major. Des de l'ajuntament consideren que es tracta d'una infraestructura «imprescindible» per millorar la mobilitat a la ciutat.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, assegura que no només se'n beneficiarien veïns dels barris del nord i del sud, on s'ubicarien les estacions, sinó també aquells visitants de fora, que d'aquesta manera tindrien una alternativa al cotxe. L'objectiu del govern municipal és que Girona acabi tenint tres parades de tren: l'actual al centre de la ciutat, i les dues noves, que se situarien en les zones més perifèrics.

L'estudi que el govern català té previst licitar ha de calcular, entre altres aspectes, quants usuaris tindrien els dos baixadors si s'arribessin a construir.