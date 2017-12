Girona, capital de la integració amb la jornada «Posa´t al meu lloc»

L'Associació Multicapacitats, nascuda tan sols uns mesos enrere, va organitzar ahir amb l'ajuda de diversos organismes tant públics com privats una jornada solidària i de visibilització al bell mig de Girona per commemorar el Dia Internacional de les persones amb discapacitat. El Celler de Can Roca i els Bombers de Girona són alguns dels 70 organismes que hi van participar. ddg | girona