Inaugurat el 53è concurs de Pessebres al monestir de Sant Esteve de Banyoles

Amb l'expectació de cada any, dissabte va quedar inaugurada la 53a Mostra de Pessebres, organitzada per l'Associació de Pessebristes de Banyoles.

Hi participen les escoles de la comarca amb pessebres que han fet amb material reciclat. També hi ha una mostra de postals de Nadal i patchwork realitzats per col·lectius de gent gran, entre d'altres, que s'exhibiran fins al 14 de gener.