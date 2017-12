Matí gèlid a les comarques de Girona amb mínimes de fins a 7,6 graus negatius a Vilobí

Els veïns de les comarques de Girona s'han despertat amb un nou matí gèlid. Els valors sota zero són destacables i les mínimes han caigut per exemple, a la mateixa plana de la Selva, fins als 7,6 graus sota zero a Vilobí d'Onyar. O a la mateixa ciutat de Girona, la mínima ha caigut fins als 6 graus negatius

Al Pirineu, les temperatures són de cru hivern amb registres com els 10,8 graus negatius a Alp o els 10,1 sota zero a Das.

A l'Alt Empordà, les mínimes s'han mantingut positives amb excepció dels 0,7 sota zero a Navata. Els valors positius són sobretot el resultat del vent que hi segueix bufant. A Portbou per exemple, la mínima ha estat de 6,4 graus però la tramunta ha deixat una ratxa 98,64 quilòmetres per hora.

Tot i això, cal recordar que Protecció Civil destaca que encara estem en onada de fred i per això, té activa l'alerta fins demà.

La previsió és que avui surti el sol i que a primera hora de la tarda la temperatura, segons, el Servei Meteorològic de Catalunya, superi els 10 graus positius a bona part del litoral i prelitoral.

A continuació es pot consulta la previsió per avui i la propera setmana: