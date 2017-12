Una persona resulta ferida en l´incendi d´un pis a Figueres

Un incendi en un bloc de pisos de Figueres va causar ahir un ferit lleu i va obligar a desallotjar 17 veïns. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va acudir fins al lloc de l'incendi, on van atendre una persona que tenia una cremada en un peu i posteriorment va ser traslladada a l'hospital de Figueres.

Els fets es van produir diumenge al voltant de les onze del matí, quan els Bombers van rebre un avís d'incendi al sisè pis del número 9 de l'avinguda Vilallonga. Els equips d'emergències van desplaçar-hi cinc dotacions que van treballar per extingir el foc, iniciat en un dels habitatges, i segons apunten, podria haver estat provocat per una estufa de butà.

En les feines d'extinció també hi va participar la Guàrdia Urbana de la ciutat, que es va ocupar d'evacuar, com a mesura de precaució, les disset persones que hi havia a l'edifici.

La resta de l'habitatge ha quedat afectat pel fum però l'estructura no ha patit danys. Les persones de l'habitatge han hagut d'evacuar-lo i no se sap si hi podran tornar aviat.