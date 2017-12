Uns 2.300 gironins fan de voluntaris de Creu Roja, i més de la meitat són dones

Més de 2.300 persones de les comarques gironines realitzen activitats de voluntariat amb la Creu Roja, que disposa de més d'una vintena de punts arreu de la demarcació on fer tasques solidàries. Pel que fa al perfil del voluntariat, segons les dades de l'entittat, més de la meitat d'aquests voluntaris són dones, un 56%, mentre que el 44% restant són homes. El grup d'edat més nombrós és en de les persones de la franja d'entre 21 i 30 anys, que representen el 27% del total, segui del grup de 31 a 40 anys, un col·lectiu que representa el 17% del total.

Les activitats de la Creu Roja que requereixen de més altruisme són les relacionades amb l'atenció a les persones refugiades, els immigrants, persones grans i infants, així com les activitats de salvament i emergències i en la Xarxa de la Creu Roja, segons les dades fetes públiques per l'entitat coincidint amb el Dia Internacional del Voluntariat, que se celebra avui, 5 de desembre, per agrair la tasca que fan totes les persones voluntàries.

Una altra de les entitats que va voler reconèixer ahir el seu voluntariat és la Caixa. Les 31 accions solidàries dels voluntaris de l'entitat bancària han arribat a més de 1.570 gironins en risc d'exclusió social en el que va d'any.

A Girona més de 370 els empleats en actiu i jubilats de CaixaBank, la Fundació Bancària la Caixa i CriteriaCaixa, familiars i amics que dediquen el seu temps lliure a participar en activitats solidàries amb col·lectius en risc d'exclusió.

A Catalunya, són 4.000 voluntaris de la Caixa els que van fer 681 accions solidàries que van arribar a més de 42.700 persones en situació de vulnerabilitat.

Aquests voluntaris fan cada dia, de mitjana, 8 activitats solidàries, amb 55 beneficiaris cadascuna.

Les línies d'actuació es concreten en múltiples activitats, com ara la promoció de l'esport i la cultura entre la infància en risc d'exclusió social o amb discapacitat; el suport a menors hospitalitzats i els seus familiars; accions solidàries a favor de les persones en situació de pobresa, com per exemple la recollida d'aliments; el voluntariat internacional; la reinserció social de col·lectius que es troben en circumstàncies difícils, i les accions de preservació i millora del medi ambient.

D'altra banda, l'impacte de la tasca dels voluntaris de la Caixa en la societat es pot il·lustrar de diferents maneres: s'han recollit més de 50.000 litres de llet i més de 33.170 quilos d'aliments a favor de persones en risc d'exclusió, i s'han recaptat més de 25.500 euros a favor d'entitats socials.