El millors plans per sortir de casa a Girona aquest 6 de desembre

Les primeres Quines de la temporada

- Begur - Quina benèfica. A les 6 de la tarda, al Casal de la Gent Gran, Quina a benefici d´Oncolliga Girona.

- L'Escala - Quina del CER a les 6 de la tarda

- La Jonquera - A les 7 de la tarda a la Sala de la Societat quina a benefici de la Creu Roja.

- Llagostera - A les 6 de la tarda al Casino Llagosterenc quina de la colla carnavalesca No hi som per festes.

- Llers - A les 7 de la tarda al pavelló municipal celebració de la tradicional quina del club de futbol i l´Ajuntament.

- Palafrugell - A les 6 de la tarda, Quina al Centre Fraternal.

- Palau-saverdera. A 2/4 de 7 de la tarda al centre cívic celebració de la quina verdadera.

- Roses - A 2/4 de 7 de la tarda a la plaça Frederic Rahola quina de l´AE Roses.

- Sant Miquel de Fluvià - A les 7 de la tarda, quina al local social.



Fira de Nadal a Campdevànol

- A partir de les 10 del matí i durant tot el dia, a la plaça de la Mainada, XIIena Fira de Nadal amb parades d´ornaments, regals nadalencs i productes agroalimentaris artesans.

- Gran Haima d´Orient per rebre el Patge Reial. Matí d´11 a 2 h i tarda de 5 a 8 h.

- Parc infantil amb inflables.

- Animació al carrer amb diferents arts escèniques.

- Carpa aparador amb lots, productes i ofertes de botigues de Campdevànol.

- A 2/4 d´11 del matí, inauguració Exposició «Una llar de Nadal» de Maria Jesús Presa a la sala polivalent del Centre Cívic.

- A les 11 del matí, Masterclass de Ki Ong.

- A les 12 del migdia, desfilada de moda i complements.

- A la 1 del migdia, «El tió del Kande». La mainada podrà fer cagar el tió i tot seguit hi haurà un sorteig amb¡ premis sorpresa.

- A 2/4 de 4 de la tarda, Masterclass de Spinning.

- A 2/4 de 5 de la tarda, Masterclass de Zumba.

- A 2/4 de 6 de la tarda, sorteig «El Cau de Ratatouille».



Fira de l'Avet a Espinelves

Fira de l´Avet Al llarg del dia al centre de la població celebració de la Fira de l´Avet amb la participació de diferents productors.



Fira-Mercat de Nadal a Figueres

De les 11 del matí a les 2 de la tarda i de 4 de la tarda a 2/4 de 9 de la nit a la Rambla celebració de la fira de Nadal amb avets, caganers, pessebres, tions, torrons i altres elements tradicionals.



Fira d'hivern a Porqueres

- A partir de les 10 del matí a la plaça Major mostra d´entitats i fira de productes locals.

- A 2/4 d´11 del matí concurs de dibuix sobre asfalt.

- A les 12 del migdia a la plaça Major arribada dels tractors antics.

- Al llarg del matí espectacle familiar Micro-Shakespeare.

- A les 5 de la tarda a Can Carreres concert amb el grup Què Tal.

- A les 6 de la tarda a Can Carreres concurs d´allioli.

- A 2/4 de 8 del vespre ball amb el grup Què Tal.



Fira de Sant Nicolau a la Vall d'En Bas

Al llarg del dia a El Mallol celebració de la fira de Sant Nicolau amb la presència de productes d´artesania, embotits, formatges, mel i altres.

Teatre - «L´empestat» de Jordi Oriol arriba a la sala La Planeta

A les 6 de la tarda a la Sala La Planeta, representació de l´obra de teatre «L´empestat», de Jordi Oriol i la companyia Indi-Gest. Sota una incessant pluja Gabriel-Ariel i Ivan-Caliban s´enfronten a la seva nova situació d´éssers alliberats a l´illa abandonada per Pròsper al desenllaç de «La tempesta» de Shakespeare. Preu: 16 €



La Bleda mostra els seus poders extraordinaris a Fornells

«La Superbleda», que va mostrar els seus encants l´any passat a Temporada Alta, té la força d´una formiga perquè pot aixecar set vegades el pes d´una formiga, té el poder de desaparèixer perquè només aclucant els ulls ja no es veu, i pot salvar a qui convingui només dient «un-dos-tres-salvats». A les 12 del migdia a La Sitja.