Santa Cristina recrea l´escola de Harry Potter

els més de 300 alumnes del centre d'educació Infantil i Primària Pedralta, de Santa Cristina d'Aro, han visitat l'escola de màgia Hogwarts, on va estudiar Harry Potter. Aquesta es va recrear a la biblioteca municipal Baldiri Reixac, dins de les activitats organitzades per celebrar el 20è aniversari de la publicació del primer llibre de la saga. Durant la visita, els escolars, a part de conèixer tot el món de Harry Potter, van poder saber què cal fer per poder ser acceptat com a alumne d'aquesta escola tan especial.