Serveis mínims en el cinquè mes de vaga d´examinadors

La Direcció General de Trànsit (DGT) va anunciar fa un parell de setmanes que decretaria un 50% de serveis mínims si els examinadors del carnet de conduir seguien amb les mobilitzacions aquest mes de desembre i així ho han fet.

Ahir va començar una nova tongada d'aturades d'aquest col·lectiu i quatre dels vuit examinadors en actiu que hi havia a Girona van treballar per cobrir els serveis mínims, mentre que els altres quatre van secundar l'aturada.

La Direcció general de Trànsit va assegurar que s'havia pres aquesta decisió perquè els examinadors, malgrat les negociacions, s'han mantingut «inamovibles les seves reivindicacions» malgrat les seves ofertes. I que l'únic que han proposat els examinadors, segons va dir aquesta setmana el director general de Trànsit, Gregorio Serrano, és «l'increment del complement específic en 250 euros més».

La vaga convocada per Asextra (Associació d'Examinadors de Trànsit) afectarà deu dies -es fa de dilluns a dimecres- ja que aquest mes hi ha diverses jornades festives. Per part dels examinadors, la imposició del 50% de serveis mínims es recorrerà perquè els consideren improcedents ja que a la seva opinió, l'Administració no considera aquest servei com a essencial i també, perquè fins ara no se n'havien decretat. L'aturada té el suport de sindicats com el Csif.

Aquesta situació està ofegant les autoescoles de tota la província de Girona. I de moment no hi ha via de sortida fruit del fracàs de les negociacions entre la DGT i Asextra.



Compromís amb els partits

En canvi el que sí que s'ha arribat és a un acord entre bona part dels partits de l'oposició del Congrés dels Diputats i Asextra. En la qual la setmana passada, els representats polítics van signar un compromís, segons informa Asextra, en el qual públicament s'obliguen a assolir els acords necessaris o a impulsar les iniciatives parlamentàries corresponents perquè en els pròxims pressupostos generals de l'Estat de l'any 2018 sigui inclòs un augment del complement específic del col·lectiu examinador de trànsit.

Aquest punt és l'escull que ha fet impossible fins ara l'acord entre la DGT i els examinadors.

En aquest acord signat la setmana passada també hi havia el president d'Asextra i els grups que hi van donar suport són els socialistes (PSOE, PSC); el partit Units Podem En Marea, En comú Podem; Ciutadans, Esquerra Republicana de Catalunya, PNB, PDCat, Fòrum Astúries, Nova Canàries i Bildu.

Des del col·lectiu dels examinadors, s'agraeix aquest acord que suposa tant per al lloc de treball d'examinador i les seves expectatives de futur, afirmen en un comunicat.

La vaga va començar el juny i des des llavors hi ha aturades.