Calendari solidari per finançar l´Idibgi

L'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) amb el suport de la Diputació de Girona han editat un calendari solidari per recaptar fons per impulsar projectes de recerca biomèdica. El calendari, que es posarà a la venda als mercats gironins per 2 euros, aplega un recull de receptes que combinen els aliments saludables amb la creativitat gastronòmica. La gerent de l'Idibgi, Anna Ribas, destaca que compleix un doble objectiu: recaptar fons i donar visibilitat al centre perquè els gironins se'l facin seu.