Les nacionalitzacions creixen un 31,7%

Les obtencions de nacionalitat espanyola han augmentat un 31,7% el 2016 en comparació amb l'any anterior. Així ho han determinat les estadístiques publicades ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el qual certifica que se'n van dur a terme un total de 4.073 a la província de Girona. Desglossat per gènere, es van donar 2.077 casos d'homes i 1.996 més de dones. La franja d'edat més freqüent va ser la compresa entre 5 i 9 anys amb 585 obtencions. Seguidament es troba la de 35 a 39 anys (513), de 0 a 4 (507) i la de 40 a 44 (462). La franja d'edat amb menys persones que van obtenir la nacionalitat va ser 65 anys per amunt, on només es van registrar 25 casos a Girona.

Pel que fa al mètode d'adquisició, la gran majoria de les obtencions es van fer per residència, concretament 3.291. Els 782 casos restants es van poder realitzar a partir d'altres mètodes diferents. De fet, una quarta part de les persones que van obtenir la nacionalitat durant el 2016 havien nascut a l'estat espanyol (1.087) i la resta als diferents països d'origen.



La meitat del Marroc

La gran majoria dels estrangers que es van nacionalitzar provenien del Marroc, concretament unes 1.771 persones (43,4%) convertint-se d'aquesta manera en el col·lectiu més majoritari. Seguidament amb un 6,5% van obtenir la nacionalitat espanyola els habitants procedents de Bolívia i, en tercer lloc amb un 5,9% els de Gàmbia.

Desglossat per continents, els provinents de països de la Unió Europa van ser una minoria. Durant el 2016 només es van registrar 52 obtencions a la província, de les quals la gran majoria tenien la nacionalitat romanesa (23). En el cas de països fora de la Unió Europea, amb un total de 90 casos, van esdevenir els més majoritaris aquells provinents d'Ucraïna (34) i de Rússia (42). Pels països africans i centre-sud americans, Espanya continua considerant-se com una bona opció per aconseguir la nacionalitat i es demostra amb les dades. A la província es van registrar un total de 2.196 obtencions en el primer cas i 1.550 en el segon. Pel que fa a les persones procedents dels països asiàtics se'n van registrar 176, una xifra discreta en comparació amb la resta.



Balanç nacional

Pel que fa al balanç nacional, durant l'any 2016 un total de 150.944 estrangers residents a Espanya van adquirir la nacionalitat espanyola. Aquesta xifra suposa un augment del 32,0% respecte a l'any anterior. Per sexe, el 53,3% de les persones estrangeres van ser dones i el 46,7% homes. Per edat, les persones entre 30 i 39 anys van constituir el grup més nombrós.

La nacionalitat d'origen més freqüent entre les persones que van adquirir la nacionalitat espanyola el 2016 va ser - com a la província de Girona- la del Marroc, amb 37.009 casos. A continuació es van situar nacionalitats provinents de països sud-americans, de Centreamèrica i el Carib (nou de les 10 més freqüents van correspondre a països d'aquestes zones). Per la seva banda, entre els països asiàtics va destacar el Pakistan (amb 3.148 persones).