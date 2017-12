Girona ja va camí de Brussel·les

Centenars de gironins ja es troben a hores d'ara camí de Brussel·les per participar a la manifestació de demà. Unes 250 persones han sortit aquest migdia de Girona amb els dos autobusos organitzats per la llibreria Les Voltes, mentre que a tota la demarcació s'han organitzat una quarentena d'autobusos més. Altres han optat per anar-hi amb el seu cotxe particular, vols regulars i demà a primera hora sortiran dos vols xàrter organitzats també per Les Voltes.



Tots ells preveuen ser demà a les 11 del matí a la capital belga per donar el seu suport a Carles Puigdemont i denunciar la situació que es viu a Catalunya davant la Unió Europea.





#RoadToBrussels

Àrea de servei a tocar de París, a 1.000Km de casa i sembla Catalunya, tots som catalans, tot són llaços i color groc. I a la carretera igual. Lo de demà serà molt gran. #RoadToBrussels pic.twitter.com/PqAWv57cW9 — Toni Rosich ||*||??? (@trosich) 6 de diciembre de 2017



Ja hem dinat i tornem a estar de ruta. Brutal l'ambient d l'àrea d servei on ens hem aturat, tothom parlant català i Parking ple d banderes #RoadToBrussels pic.twitter.com/RDucoEbojf — Mireia (@MireiaTweet) 6 de diciembre de 2017



Cues a la Jonquera

A les xarxes socials, l'etiquetas'està utilitzant per explicar la marxa de centenars de persones cap a Brussel·les.Molts usuaris destaquen una notable quantitat de vehicles ambcirculant per les carreteres europees.Alhora, less'han convertit enque paraven a repostar, menjar o fer un descans.Des de primera hora del matí, la frontera ha, segons el Servei Català de Trànsit, a l'autopista en direcció nord. Les retencionsperò també s'han estès a l'on alguns vehicles es desviaven per intentar salvar les cues. Al tram francès. Cap a les tres de la tarda la situació s'ha normalitzat.